Claudia Sheinbaum envía dos iniciativas contra la reelección y el nepotismo ¿En qué consisten?

En el marco de la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que envió al Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma contra la reelección y el nepotismo.

“Hoy 5 de febrero no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: la primera en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección!”, mencionó.

Hoy se realizó la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo|

Esta propuesta hasta el momento solamente aplicaba para el Presidente y Gobernadores, pero ahora se extenderá a diputados, senadores, alcaldes y más gente de cargos dentro del gobierno federal o local.

Claudia Sheinbaum va contra el nepotismo

La segunda iniciativa enviada para los cambios dentro de los apartados de la Constitución aplica al llamado nepotismo, donde ahora ningún familiar podrá suceder de forma directa a un puesto de elección popular.

“La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección. ¡No al nepotismo!”, expuso entre aplausos de los asistentes.

La Presidenta envió al Congreso una iniciativas para evitar la reelección en todos sus niveles políticos / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo|

También durante su mensaje del 108 aniversario de la Carta Magna, la Jefa del Ejecutivo expuso que la Constitución es el escudo para defender a la nación en tiempo donde la soberbia se ve amenazada.

“En los tiempos en los que el espíritu intervencionista asoma las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza. México es un país libre soberano, independiente, no somos colonia de nadie ni protectorado de nadie", aseveró.

La mandataria resaltó el valor de la soberanía de México / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo|

