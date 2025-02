Director de ‘Emilia Pérez’, Jacques Audiard, dice que está decepcionado de Karla Sofía Gascón

Según informes, la actriz de Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, no formará parte de las actividades como las entregas de premios y desayunos del fin de semana, pero como nominada todavía recibe un boleto para los Oscar.

Ahora no solo enfrentará las criticas y rechazo de los usuarios en línea, sino no también de sus compañeros de la película.

En una entrevista con el sitio Deadline, el director francés, Jacques Audiard, expresó profunda decepción por el comportamiento de Gascón, esencialmente por la posición en la que ha puesto a otros, y por sus continuas apariciones llenas de medias disculpas, y el dolor que sintió por aquellos a los que se dirigió en sus tweets ahora eliminados.

Compañeras de Gascón parece ser que le han dado la espalda, en especial, la actriz Zoe Saldaña / People|

“Sí. Desafortunadamente, está ocupando todo el espacio, y eso me entristece mucho. Es muy difícil para mí pensar en el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartimos, la atmósfera excepcional que tuvimos en el set que de hecho se basó en la confianza”, respondió Audiard.

“Y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es inexcusable”, finalizó.

Karla posando junto al directo Jacques en Cannes / El Periódico |

Audiard defiende sus comentarios sobre el idioma español

El director tomó un momento de la entrevista para defender un comentario que hizo sobre el idioma español. En palabras del director, parece haber sido malinterpretado en la traducción.

“He hecho una película en tamil, hice un western, en inglés. Me atraen las cosas que no pertenecen al dominio de mi lengua materna, y resulta que me encanta enormemente el idioma español. Quería hacer una película internacional. Ahora, si vas a hacer una película internacional, no hay muchos idiomas entre los que tengas que elegir.”

Karla Sofía Gascón junto con Jacques Audiard / Redes Sociales|

“Hay inglés y español, y el español es un idioma tan rico que cruza las fronteras. Lo que se ha dicho sobre mi declaración es en realidad exactamente lo contrario de lo que pienso. Trabajé cinco años en esta película y para que ahora sea denigrada de esta manera, es realmente demasiado”.

