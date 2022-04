Claudia Sheinbaum: Reconoció labor de magistrado Rafael Guerra

La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la cooperación con el Poder Judicial de la Ciudad de México que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez para avanzar en el combate a la inseguridad e impunidad.

"Una coordinación muy importante con el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, muchas gracias presidente Rafael Guerra porque hay autonomía con la fiscalía y hay autonomía con el tribunal pero eso no quiere decir que no haya coordinación y que no haya colaboración. El presidente accedió a estar en nuestra mesa de seguridad dos días a la semana y ahí se discuten objetivos prioritarios".

Sheinbaum añadió que el Poder Judicial de la CDMX ha llevado a cabo una capacitación muy amplia a la policía de la Ciudad de México para mejorar sus procesos.

Sheinbaum presentó su informe de enero a marzo en materia de seguridad y procuración de justicia. Destacó la reducción de homicidios dolosos de diciembre de 2018 a marzo de 2022 es de 64 por ciento. Es decir, de 4.7 homicidios que se cometían al día, hoy son 1.7 homicidios diarios.

A su vez el magistrado Rafael Guerra Álvarez, dio a conocer que el Poder Judicial avanza en su proceso de modernización mediante el sistema de citas electrónicas que está en marcha ya en los 64 órganos jurisdiccionales en materia civil.

