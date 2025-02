Claudia Sheinbaum responde a la orden ejecutiva de Trump de imponer aranceles a México

Donald Trump ha firmado de órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imponen aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses, así como del 10% a los provenientes de China.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que el país mexicano mantiene las negociaciones de una manera digna y “con la frente en alto, nunca agachando la cabeza”.

“Nuestro gobierno ha asegurado en cuatro meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de diez mil personas vinculadas con estos grupos.

Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio.



Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden por ejemplo combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población.”

Sheinbaum reiteró que México es un país “libre, independiente y soberano” y subrayó la unidad entre el gobierno y la ciudadanía como fortaleza ante cualquier adversidad.

La presidenta también invitó a tener diálogo y evitar confrontaciones:

“México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no.”

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el país defenderá sus intereses ante cualquier arbitrariedad comercial, después de reunirse la presidenta para evaluar posibles acciones.

Casa Blanca anuncia que aranceles seguirán para México

La Casa Blanca aseguró que seguirá en pie esta decisión hasta que ese país refuerce la cooperación en seguridad fronteriza, mientras que con México, Trump endureció su discurso al señalar presuntas alianzas del crimen organizado con el gobierno mexicano.

Tras posibles represalias por parte de México, Trump amenazó con incrementar aún más los aranceles, lo que podría desatar una guerra comercial.

