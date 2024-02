Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez presumen visita al Papa Francisco en el Vaticano

De manera casi simultánea, las virtuales candidatas a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, compartieron fotos de sus respectivos encuentros que tuvieron recientemente con el Papa Francisco, en el Vaticano.

¿Qué habló Xóchitl Gálvez con el Papa Francisco?

Fue primero la abandera por la coalición PAN, PRI y PRD, quien publicó en redes sociales fotografías de la visita que hizo al Vaticano para hablar con el máximo representante de la Iglesia, quien le deseó suerte a Xóchitl en las próximas elecciones presidenciales de este año.

“Me reuní en el Vaticano con Su Santidad, a quien reafirmé mi fe por Dios y la iglesia católica. Sostuvimos un diálogo cordial e intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte, que consiste en la marginación a todo aquello que no produce, así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad”, publicó Gálvez en su publicación.

¿Qué habló Claudia Sheinbaum con el Papa Francisco?

Por su parte la candidata de Morena, Verde Ecologista y PT, comentó que el Papa argentino le regaló grandes consejos de vida, además de agradecer a Héctor y Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, por ayudar a tener la oportunidad de conocer al Sumo Pontífice.

“Hoy tuve el gran privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. Fue una hora excepcional que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza.

“Le llevé de regalo unas hermosas piezas del pueblo wixárika. Además de ser el máximo representante de la Iglesia católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo, tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista”, compartió Sheinbaum.

Las redes sociales reaccionaron al encuentro del Papa Francisco con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez

En redes sociales no se hicieron esperar las reacciones sobre el encuentro que tuvo en el Vaticano el Papa Francisco con las dos virtuales candidatas a la presidencia de México, recibiendo más comentarios en contra Claudia Sheinbaum, no sólo porque visitó al Sumo Pontífice después de Xóchitl Gálvez, sino también porque revivieron una vieja entrevista en la que la morenista, cuando le preguntan “¿Católica?”, responde: “no, no soy católica, no soy religiosa”.

Después de la reunión de Xóchitl Gálvez con el Papa Francisco, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum visita hoy el Vaticano. Curioso, pues ella no es católica pic.twitter.com/jWqYic7aRB — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) February 15, 2024

