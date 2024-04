Cliente asegura que Coppel le perdonó deuda de 30 mil pesos por hackeo a su sistema

Coppel sigue presentando fallas en su sistema luego de que detectaron un incidente de ciberseguridad, situación que según un cliente lo benefició ya que la tienda le perdonó una deuda de más de 30 mil pesos.

Desde hace varios días usuarios reportaron fallas en la plataforma y banca en línea de Coppel y BanCoppel, lo que les impedía abonar, pagar, comprar artículos, retirar o solicitar préstamos, a menos de que acudieran a una tienda física.

A propósito de esto, en redes sociales se ha hecho viral un video publicado en la cuenta de TikTok @kevinsanchezofficial, en el que su propietario asegura que la deuda que tenía con Coppel desde hace más de 10 años y la cual equivalía, con todo e intereses, a más de 30 mil pesos, desapareció, de lo cual se dio cuenta luego de revisar su historial en el buro de crédito.

“Yo solicité un crédito de Coppel hace más de 10 años, pero por una u otra razón yo ya no pude pagar”, comienza diciendo el usuario en su video, para luego comentar que ante el rumor que había de que por las fallas en el sistema de la tienda y su banco varias cuentas fueron saldadas, decidió solicitar su historial en el buro de crédito, llevándose la sorpresa de que ya no era negativo.

“Mi deuda de 3 mil pesos subió a 30 mil, no se me hacía nada justo, pero yo quise pagar… para mi buena suerte, o no sé cómo decirlo, sucede esta falla en el sistema; mi cuenta se quedó en cero, ahorita ya no tengo deuda con Coppel”, asegura el usuario en la grabación.

¿Por qué hay fallas en el sistema de Coppel?

Mediante un comunicado que lanzó en sus redes sociales, Coppel señaló que “tras un proceso de investigación exhaustivo, hemos determinado que se trató de un incidente de ciberseguridad, por lo que reforzamos nuestras medidas y controles”, además reiteró su compromiso con clientes, colaboradores y proveedores “para restablecer la totalidad de nuestros servicios, y canales de atención y venta”.

