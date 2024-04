Coachella horarios: ¿A qué hora ver a Peso Pluma, Carín León y Santa Fe Klan?

Desde que anunciaron la nueva edición del festival Coachella, llamó mucho la atención del cartel de tres días pues estaba lleno de mexicanos y otros latinos.

Las primeras fechas son el próximo 12, 13 y 14 de abril. Luego repite la alineación una semana después para seguir con la fiesta los días 19, 20 y 21 del mes mencionado.

¿Qué mexicanos están en Coachella?

El line up de este 2024 está encabeza por Lana del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat y el regreso de No Doubt.

Pero el poder mexicano se hará sentir con las presentaciones de Girl Ultra, Peso Pluma, Kevin Kaarl, Son Rompe Pera, Carín León, Latin Mafia y Santa Fe Klan.

Por lo regular iban una o dos bandas de Latino América, pero este año la suma creció haciéndose presente el poder latino. Ya que además están Bizarrap, J Balvin y Depresión Sonora.

¿Qué día tocan los mexicanos en Coachella?

Recuerda que el festival Coachella transmite sus presentaciones vía streaming, una es por su canal de YouTube otra por sus redes sociales. Así que te dejamos el día y el horario de los conciertos de los mexicanos para echarles porras desde la comodidad de tu casa.

Viernes 12 y 19 de abril

Peso Pluma: 09:05 pm

Son Rompe Pera: 10:20 pm

Sábado 13 y 20 de abrir

Girl Ultra: 2:55 pm

Santa Fe Klan: 4:45 pm

Kevin Karla 10:25 pm

Domingo 14 y 21 de abril

Carin León: 5:25 pm

Latin Mafia: 7:06 pm

LOS HORARIOS COMPLETOS Y POR DÍA:

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXINTEGRANTE DE ‘EXATLÓN MÉXICO’ SUFRE ASALTO RUMBO AL AEROPUERTO