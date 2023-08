Con chiste, AMLO evade caso de Lagos de Moreno en La Mañanera

El caso de 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno desde el 11 de agosto llegó a La Mañanera de este martes, donde la insistencia de una parte de la prensa tuvo como respuesta un chiste del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Previo a finalizar su conferencia matutina, reporteros le pedieron a gritos al presidente dar un pronunciamiento sobre el caso de Lagos de Moreno, el cual dio un giro luego de que durante las primeras horas del martes 15 de agosto, en redes sociales circularan fotos y un video de los desaparecidos.

En el video se observa a uno de los jóvenes matar con una piedra a sus amigos. De acuerdo con cuentas que reportan información de nota roja como El Blog del Narco, el joven habría sido amenazado por presuntos integrantes del CJNG, cártel que opera en Lagos de Moreno.

AMLO se hace el que no oye

Ante la insistencia de los reporteros, el presidente se tocó la oreja y comenzó a contar un chiste:

“Ayer me decía un amigo, que dice que le decía su esposa ‘que me des 200 pesos para ir al mercado’, ‘no oigo, por acá por el otro’, ‘que me des 500 pesos para ir al mercado’, ‘mejor los 200′”, dijo riendo.

Posteriormente, AMLO finalizó la conferencia invitando a todos a desayunar.

El presidente evitó hablar sobre los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. En lugar de responder prefirió contar un chiste. Así es, un chiste o una anécdota como él la llamó pic.twitter.com/H3tGU8wuHn — Azucena Uresti (@azucenau) August 16, 2023

La respuesta del presidente hizo eco en las redes sociales, donde miles de usuarios lamentaron la respuesta del presidente ante la dimensión del caso.

Fiscalía de Jalisco se pronuncia sobre el video

A poco más de 24 horas de la divulgación del video que muestra el posible asesinato de los jóvenes, la Fiscalía de Jalisco mantiene el operativo de búsqueda.

El día martes, tres días después de que fue reportada la desaparición de Diego Alberto Lara, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández, integrantes de la Fiscalía informaron que le presentaron fotografías a los familiares, quienes habrían dicho que había una alta probabilidad de que se tratará de los jóvenes desaparecidos.

Diego Alberto Lara, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández, de entre 19 y 21 años, desaparecieron la noche del 1 de agosto, cuando volvían de una feria en el municipio de Lagos de Moreno.

Familiares de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno confirmaron a la Fiscalía del Estado de Jalisco, que sus hijos son los que aparecen en el vídeo que se hizo viral a través de redes sociales la noche del lunes 14 de agosto. Permanecerán las diligencias para encontralos pic.twitter.com/IuNPrWCxn2 — Juan Carlos Munguía (@JCMunguiaA92) August 15, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: LUIS ÁNGEL ‘EL FLACO’ REAPARECE TRAS LA MUERTE DE SU HIJA: ‘DEJÓ UN VACÍO BIEN CABR…’