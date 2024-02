"Con todo lo que es la enfermedad, además vivir con el señalamiento de un podcast": Paciente con cáncer le responde a Aislinn Debez

Gloria es una paciente oncológica que le respondió a Aislinn Derbez, quien en su podcast La Magia del Caos, habló de que las emociones sanan y enferman a las personas, por lo que Gloria, quien en 2020 fue diagnosticada con cáncer en la tiroides con metástasis en los ganglios y el pulmón izquierdo, se hizo viral en Tik Tok al expresar en un video su opinión respecto a lo que piensa la actriz.

“Tuve la oportunidad de ver tu podcast, el episodio donde hablas de a relación de las emociones con las enfermedades y un fragmento se enfoca en los pacientes oncológicos, y nuevamente se habla del tema del cáncer con las emociones. No hago este video para atacarte ni para trata de cambiar tu perspectiva, pero si lo hago es para compartirte una parte que probablemente no conozcas, porque mientras no lo padezcas o tengas una persona cercana te vas a quedar corta con lo que significa.

“Es un enorme el juicio que trae esta enfermedad socialmente porque a cualquier persona que se le dice que tiene cáncer, en automático se le pone una etiqueta de que se enfermó por no haber digerido sus emociones, por haber guardado rencores o tener resentimiento, y esto se vuelve profundamente doloroso porque ya si de por sí se está pasando por un proceso con un montón de duelos , y saber que es una enfermedad que va a requerir de todo un camino para poder intentar sanar, ahora imagínate todo esto y que además vivir con el señalamiento de un podcast de un doctor, de una actriz o de la sociedad e incluso de la familia, con que tu te enfermaste cuando evidentemente nadie tiene elementos para saber porqué te enfermaste”, expresó Gloria en su cuenta de Tik Tok.

Incluso, Gloria le dejó claro a la hija de Eugenio Derbez, que la salud y la sanación no es algo que esté en las manos de los enfermos, en este caso, de cáncer.

“Aislinn, esto sólo lleva a que el paciente oncológico no solamente viva lo que la enfermedad trae, sino la responsabilidad enorme de no sólo asumir que yo fui la que me enfermé sino tener la mejor actitud y las mejores emociones para poder sanarme, que esa ustedes también señalan que es nuestra responsabilidad, cuando para sanarme mi única responsabilidad es seguir el tratamiento médico. La sanación no es un factor que dependa cien por ciento de mi, lo hacen ver como un castigo por no haber sentido sus emociones como todos los seres elevados que no son diagnosticados con cáncer y que están vivos”, expresó.

