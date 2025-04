Confirman muerte de actor de Friends; reportan que se quitó la vida

El mundo del espectáculo está de luto, luego de que se confirmó la muerte, a los 54 años de edad, del actor Nicky Katt, recordado por diferentes papeles, entre ellos una participación en la famosa serie de los 90, Friends.

De acuerdo a los primeros reportes, fue el pasado 8 de abril que el actor fue encontrado sin vida en el departamento que vivía, ubicado en el área de Los Ángeles, California.

Nicky Katt también actuó en la producción Dazed and Confused, de 1993/X |

El medio TMZ reporta que Nicky Katt se habría suicidado, al colgarse dentro del apartamento y aparentemente por no tener dinero para pagar la renta, pues al inicio del mes su casero lo había visitado para recordarle que debía pagar el alquiler, sin embargo, cuando regresó, cinco días después, se encontró con la escena del actor ya sin vida.

“Se habría suicidado al no tener el dinero para pagar la renta”, reportó el portal TMZ.

¿Quién fue Nicky Katt?

Nicky Katt nació el 11 de mayo de 1970 en Dakota del Sur, comenzando su carrera artística cuando participó en series infantiles como Quincy, M.E., Father Murphy y Fantasy Island.

Posteriormente saltó a la fama con su papel de Clint Bruno en Dazed and Confused (1993), actuando junto a estrellas como Matthew McConaughey, Ben Affleck y Parker Posey.

Se reporta que Katt se quitó la vida, colgándose dentro del departamento donde vivía/X |

Katt también participó en la famosa serie Friends, interpretando a un cliente molesto en el episodio titulado “The One with the Mugging” (Temporada 9, Episodio 15).

Waking Life, SubUrbia, School of Rock, The Limey, Insomnia, Death Proof, Behind the Candelabra y Batman: The Dark Knight, son otras producciones en las que actuó Nicky Katt.

Nicky Katt murió a la misma edad que Matthew Perry

Tras la muerte de Nicky Katt fue inevitable no recordar la de Matthew Perry, actor estelar de Friends con el personaje de Chandler Bing, quien en 2023 también murió a los 54 años de edad y en medio de una crisis emocional.

Los fans de Friends no pudieron evitar acordarse de Matthew Perry/X |

Y es que aunque Matthew Perry no se quitó la vida como Nicky Katt, sí perdió la vida por una sobredosis de ketamina, fármaco sintético que consumía para la depresión que sufría.

