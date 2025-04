¡Convención de Star Wars gratis en CDMX!: Fecha, sede y actividades

Si eres fanático de la cultura pop y más del universo de Star Wars, te tenemos un evento especialmente pensado en ti y que además será completamente gratis.

’Star Wars Convention’, es como su nombre lo dice, la convención más grande en México inspirada en todos los personajes que alguna vez imaginó George Lucas y que plasmó en la pantalla grande, series, caricaturas y cómics.

El 4 de mayo es el Día Internacional de Star Wars / FB: @retrofestcdmx|

¿Cuáles son los invitados para la ’Star Wars Convention’?

Esta reunión llega a su octava edición, donde los organizadores prometen un sinfín de sorpresas que te podrás ir encontrando entre los expositores e invitados.

Para esta ocasión contarán con la vista de 4 actores de doblaje más importantes del mundo de Star Wars:

Víctor Hugo Aguilar , la voz de ‘Mace Windu’ y Sylvester Stallone

Jesse Conde , la voz de ‘El Emperador’, ‘Duende Verde’ y más

Carlos del Campo, quien hace la voz de ‘C3-PO’ en todas las películas en español, ‘Daniel Craing’ de ‘007’ y ‘Slinky’ de ‘Toy Story’

Christian Strempler, hace la voz de ‘Perrin’, esposo de la senadora ‘Mon Motma’ en ‘Andor’ y ‘Mayfield’ en ‘Mandalorian’.

En la convención encontrarás de todo tipo de juguetes de Star Wars / FB: @retrofestcdmx|

¿Cuándo es ’Star Wars Convention’?

La ‘Star Wars Convention 8’, la mayor convención de coleccionistas más grande de México, se realizará el próximo domingo 4 de mayo en el Centro de Convenciones Churubusco (Calzada de Tlalpan No. 1721, Coyoacán), para mayor referencia es cerca del Metro General Anaya.

Dentro de las festividades del ‘May The Force Be With You’ también podrás encontrar juguetes de todas las marcas oficiales. Y lo mejor de esto es que la entrada es libre, es decir, gratis. Pero todavía mejor, los asistentes en auto no tendrán que pagar estacionamiento.

Este evento dentro de la CDMX también se estaría replicando pero hasta el 17 y 18 de mayo en Toluca, en el Centro Tolzú (Miguel Hidalgo Ote. 201, Centro). Así que la fuerza te acompañe y encuentres todo lo que te haga falta de este universo.

Agenda la fecha para que acudas con toda la familia / FB: @retrofestcdmx|

