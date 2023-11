Corona Capital: Pet Shop Boys nos lleva por su mundo de sueños llenos de hits

La espera de seis años para volver a ver a los Pet Shop Boys en México valió la pena. Y Neil Tennant y Chris Lowe sin duda son los consentidos del Corona Capital.

Aunque su horario se empalmó con The Chemical Brothers, los londinenses abarrotaron el escenario 'Corona Cero'.

Una descarga multicolor

A las 10 de la noche un intro anunciaba su llegada y de inmediato empezaron con 'Suburbia', causando el alarido de sus fans.

Mientras seguía su show, las pantallas se llenaban de colores, iluminado a un público que no dejaba de bailar.

Luego sonó 'Where the Streets Have No Name' y volvió locos a los presentes, pues no esperaban que interpretaran el cover de U2 mezclado con 'Can't Take My Eyes Off You'.

La luna era testigo de la fiesta

Mientras las canciones continuaban prendiendo la velada, la media luna era testigo del regreso del dueto y siguieron 'Rent', 'I Don´t Know What You Want But I Can´t Give Ir Any More' y 'So hard'.

"Buenas noches, México", se presentaron los Pet Shop Boys mientras le recordaban a su gente que estaban en medio de tour 'Dreamworld' que inició desde 2019 y que se detuvo por la pandemia.

Lo mejor estaba por llegar

Las sorpresas no paraban, ya que como arte de magia aparecía su banda completa y el dueto dejó de estar solo, pues la batería, los metales, teclados y una corista salían a escena.

Pero los clásicos llegaron al final con ', 'You Were Always On My Mind'', 'Go West', 'New York City Boy' y cerraron con 'Being Boring'.

"Es increíble" fue como Neil Tennant calificó la respuesta de los mexicanos.

