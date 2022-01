Coronavirus: Nike en Estados Unidos despidió a empleados no vacunados

La industria deportiva Nike continúa en su intención de ver a sus empleados regresar a sus labores en un horario híbrido en su sede principal de Beaverton, Oregon; sin embargo, los no vacunados no 'entraban en planes' y la marca ha decidido hacer a un lado a quienes no cumplieran con las nuevas normas sanitarias.

De acuerdo a OregonLive, fue mediante un correo electrónico que la empresa comunicó a sus empleados que no continuarían con sus trabajos al no contar con las vacunas contra el Coronavirus después de haber dado un ultimátum a inicios de diciembre.

"Usted no completó el proceso de verificación y nuestros registros muestran que no tiene una (exención) aprobada. Como resultado, usted no cumple con la Política y su empleo está programado para ser terminado el sábado 15 de enero de 2022", es el texto en el que Nike comunica como terminada la relación laboral.

En Beaverton, más de 14 mil empleados estaban presupuestados a regresar a sus actividades presenciales durante esta semana, sin embargo, la variante Ómicron que vuelve a atacar al norte de América ha pospuesto indefinidamente el regreso.

