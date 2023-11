En los último años, varias participantes salieron a reclamar los malos tratos de las que eran objeto dentro de Mexicana Universal, la cual era comandada por Lupita Jones.

Y desde hace unos meses se rumoraba la salida de la ex exMiss Universo 1991, pero nada estaba confirmado hasta estos días que se anunció la llegada Cynthia de la Vega como nueva directora del certamen de belleza en México.

Ni las gracias le dieron a Lupita Jones

Antes de los cambios dentro de la directiva del certamen de belleza, Lupita Jones expuso que a ella no le había dicho nada sobre su futuro en la franquicia de Miss Universo.

“En los últimos meses han habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo”, declaró en un video.

A parte de las quejas en su contra, otras de las decisiones para retirarla de su puesto, se dice fue porque la representante mexicana Melissa Flores no llegó ni a primera ronda dentro del concurso el pasado sábado.

Mexicana Universal queda atrás, regresa Miss Universo México

Ahora, con la cabeza en alto llega Cynthia de la Vega, quitándole el trono que Lupita Jones ocupó por más de 30 años.

La modelo regiomontana detalló que en su admistración lo que era Mexicana Universal quedó atrás, pues ahora buscan que las concursantes tengan un mejor trato y se regrese a los orígenes del certamen.

“Me llena de alegría llegar a este momento en mi vida. Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí. Con esta nueva organización buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestra raíces como Miss Universo México, impulsando a las chicas hacia la grandeza”, dijo De la Vega.

Cynthia agradece el apoyo

Luego de su nombramiento, la modelo presumió una foto con la Anne Jakrajutatip, la dueña de Miss Universo y agradeció que hayan confiado en ella para estos cambios.

“El comienzo de una nueva era, un sueño hecho realidad donde trabajaremos duro para impulsar a las mujeres mexicanas. Gracias a los que han confiado en mí y gracias por ser parte de este emocionante viaje de empoderamiento, inspiración y momentos inolvidables… porque ahora, ¡la belleza no tiene límites! Miss Universo”, concluyó.

