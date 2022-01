Expertos de la UNAM pronosticaron más de 500 mil casos en enero, en caso de ser cierto, México estaría superando los 504 mil casos que se dieron en la tercera ola del Covid-19 en el país, la cual se dio en agosto del 2021.

Malaquías López de la Facultad de Medicina de la UNAM resaltó que los contagios se han triplicado en enero por lo que la gente no debe confiarse en que la variante Ómicron no provocará una enfermedad más grave. "No podemos confiar en que todos los cuadros presentarán mínima gravedad", dijo.

Y es que la Ómicron se contagia en una velocidad más rápida que las otras variantes pero es menos mortal según los informes que han ido saliendo. Gracias a esto es que se está viviendo una cuarta ola de Covid-19 en México, pues el promedio de contagios al día supera los 20 mil. En enero se ha pasado la cifra de los 300 mil casos positivos por lo que se encuentra a nada de superar a agosto como el mes con más cifras.

"El número de contagios en enero se triplicó en una sola semana, el crecimiento ha sido exponencial. En la tercera ola vimos algo parecido con más de medio millón de contagios en agosto, ahorita estamos a mitad de mes y ya superamos los 300 mil", dijo Malaquías López.

México registró 19 mil 132 nuevos casos en la tarde del domingo, las muertes aumentaron a 76 sumando en total 301 mil 410 en toda la pandemia.

