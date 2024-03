Covid-19: Sigue en aumento en México, y la CDMX tiene el mayor número de casos

El Covid-19 no da tregua y en México sigue aumentando el número de pacientes con la enfermedad, y prueba de ello es que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver), informó que en esta semana se detectaron 4 mil 311 casos positivos, lo que se tradujo en que hay un aumento de 742 casos en comparación con la semana anterior.

Hasta el momento, en lo que va del año 2024, en México se han registrado 47 mil 925 casos de Covid-19, y 112 muertes.

Incluso también, hasta el momento, la Ciudad de México sigue encabezando la lista de entidades con con el mayor número de casos, esto con mil 312.

*Ciudades con más casos positivos de Covid-19:

Ciudad de México mil 312

Estado de México 366

Querétaro 319

Puebla 216

Jalisco 201

Michoacán 114

Zacatecas 127

Nuevo León 187

Guanajuato 158

Hidalgo 161

Ante las posibilidades de contagio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que no se dejen de tomar medidas como el lavado de manos con frecuencia, el uso de cubrebocas, no tocarse nariz, ojos y boca, etc.

