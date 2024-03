¿No te depositaron el pago adelantado de Bienestar? Te decimos qué hacer

Debido a la veda electoral, por las elecciones del próximo 2 de junio, los Programas de Bienestar realizaron el pago adelantado de dos bimestres por adelantado, pero en caso de no haber recibido el depósito, te decimos qué hacer.

Y es que durante febrero se pagaron por adelantado los apoyos de los diferentes programas e Bienestar, que corresponden a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, pero hay personas que no recibieron los depósitos completos y hasta el momento no saben cómo o dónde hacer la aclaración.

¿Qué hago si no me depositaron mi pensión de Bienestar?

Si eres de las personas que no recibió el deposito de la pensión de alguno de los programas de apoyo, o incluso no te depositaron el pago completo, la Secretaría de Bienestar invita a la población afectada a comunicarse al teléfono: 8006394264, done te pedirán tener a la mano tu identificación oficial y el CURP.

En el teléfono anterior puedes llamar si eres beneficiario de los siguientes programas:

-Adultos mayores

-Personas con discapacidad

-Madres trabajadoras

-Sembrando vida

*Si eres beneficiario de las Becas Benito Juárez y tuviste problemas con el pago, llama al 5511620300

*Si eres parte del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, comunícate al 8008412020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TOMA PRECAUCIONES! EL INTENSO CALOR SEGUIRÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO