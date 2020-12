Covid-19: Wuhan, epicentro de la pandemia, recibe el 2021 sin sana distancia

Un año después de que China comunicase a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección de una rara neumonía en la ciudad de Wuhan, la ciudad del centro del gigante asiático hace casi vida normal y sus residentes se preparan para dejar atrás su año más duro.

La vida en Wuhan, una ciudad china de más de 11 millones, que casi hace un año se convirtió en el epicentro del brote de Coronavirus celebró con normalidad el Año Nuevo.

En las últimas horas del año, una pareja se hace fotos de boda frente al río Yantsé mientras decenas de personas toman el ferry al salir del trabajo y, por la noche, una sala de conciertos está abarrotada de jóvenes.

En el barrio de Luxiang, donde se ubican varias facultades como la de Ciencia y Tecnología, unas 300 personas llenan la sala Vox para escuchar a un grupo local, Happy Wheel, que mezcla rock y música electrónica para disfrute de los espectadores, la mayoría de ellos adolescentes y estudiantes universitarios.

FLASH - Les habitants de #Wuhan, première ville touchée par la #COVID19, se sont rassemblés en masse afin de fêter l’année 2021. (BFM TV) #COVIDー19

pic.twitter.com/Tx5YxX3D4G — Mediavenir (@Mediavenir) December 31, 2020

Algunos llevan mascarilla, otros deciden no ponérsela: "No hay casos ya en Wuhan, no hace falta. Pero mucha gente la lleva por precaución, porque si algo nos ha enseñado el virus es que no te puedes confiar. En Wuhan no queremos volver a meter la pata", dice Xue, uno de los jóvenes que asisten al concierto.

