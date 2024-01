¿Cuándo le toca verificar a tu vehículo? Revisa el calendario aquí

No debes olvidar que tienes que verificar tu vehículo cada semestre, y aquí te dejamos las fechas en que tienes que llevarlo para cumplir con el reglamento al realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares y revisión de componentes de control ambiental. Los únicos que no deben verificar son los que tengan holograma doble cero (00), pero estarán exentos sólo por tres meses posteriores al semestre que se obtuvo el vehículo. Y no es algo propio de la Ciudad de México, pues se hace también en otros estados de la República Mexicana.

Los vehículos matriculados en la Ciudad de México tienen que verificar conforme al color de su engomado o el último número de la placa. Y el periodo de verificación, del primer semestre de 2024 va del 2 al 30 de junio de este año.

¿Cuánto cuesta la verificación?

Cuesta 677 pesos, que el equivalente es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

¿Cuáles son los pasos para verificar mi vehículo en la CDMX?

-Ingresar los datos y generar la cita en:

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/Consultaciudadana

-Llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial

Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación, según sea el caso

Tarjeta de circulación

Si el vehículo es nuevo, copia de la factura

-Acudir al verificentro 15 minutos antes de la hora de cita

*Antes de llevar tu vehículo debes revisar que no tenga infracciones, multas o adeudos, hazlo en el siguiente link con tu número de placa:

¿En qué otros estados se debe verificar?

Estado de México

Puebla

Morelos

Querétaro

Tlaxcala

Hidalgo

Guanajuato

