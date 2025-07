¿Cuándo se presenta Oasis en México? Te decimos si todavía hay boletos

Oasis inició su gira “Live ’25” el 4 de julio de 2025 en Cardiff con dos conciertos llenos, donde tocaron 24 canciones que recorrieron toda su carrera. El público escuchó temas que no se habían tocado en años, como Hello y Acquiesce, junto con clásicos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger. Al final, Liam y Noel Gallagher compartieron escenario en un gesto que no se veía desde hace años.

El setlist completo que tocaron en Cardiff fue:

1. Fuckin' in the Bushes



2. Hello (primera vez desde 2002)



3. Acquiesce (primera vez desde 2006)



4. Morning Glory



5. Some Might Say (primera vez desde 2002)



6. Bring It On Down (primera vez desde 2006)



7. Cigarettes & Alcohol



8. Fade Away (primera vez con Liam en voz desde 2002)



9. Supersonic



10. Roll With It



11. Talk Tonight (primera vez desde 2005)



12. Half the World Away



13. Little by Little (primera vez desde 2005)



14. D'You Know What I Mean? (primera vez desde 2002, versión corta)



15. Stand by Me (primera vez desde 2001)



16. Cast No Shadow (primera vez desde 2002)



17. Slide Away



18. Whatever (primera vez con Liam en voz desde 1996)



19. Live Forever (dedicada al futbolista Diogo Jota)



20. Rock 'n' Roll Star

Encore:

21. The Masterplan (con presentaciones de banda)

22. Don't Look Back in Anger (primera vez con banda completa desde 2007)

23. Wonderwall

24. Champagne Supernova

Junto a los hermanos Gallagher, participaron músicos históricos que forman parte del sonido original de Oasis, como Paul “Bonehead” Arthurs (guitarra rítmica) y Andy Bell (bajo), además de Christian Madden en teclados y Joey Waronker en batería, quien reemplaza a Alan White. Esta combinación de integrantes contribuyó a mantener la esencia y fuerza del grupo en este regreso.

Los fans en México vivirán un espectáculo muy parecido. El 12 y 13 de septiembre de 2025, en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, Oasis presentará ese mismo repertorio, con la banda Cage the Elephant como telonera. La producción y la energía del show mantendrán el formato que la banda ha establecido en Europa.

Las voces de Liam y Noel se mantuvieron firmes en Cardiff, y se espera que entreguen una presentación con fuerza y claridad similar en México. La gira no solo es un reencuentro; es la oportunidad de escuchar en vivo los temas que definieron el britpop, con la banda en plena forma.

¿Todavía hay boletos?

Las entradas para estos conciertos están casi agotadas. La expectativa es alta porque, tras 16 años sin presentarse en México, Oasis regresa para ofrecer un show que combina nostalgia y calidad musical.

Este regreso marca un momento importante para los seguidores mexicanos, que podrán experimentar la fuerza de una banda que fue símbolo cultural en los años 90 y que hoy vuelve para conectar generaciones con su música. Más allá de la nostalgia, Oasis presenta un espectáculo que reafirma su lugar en la historia del rock.

