Ozzy Osbourne dice adiós junto a Black Sabbath sentado en el trono del ‘Príncipe de las Tinieblas’

Villa Park, Birmingham fue testigo de un momento histórico en la música: Ozzy Osbourne, el legendario ‘Príncipe de las Tinieblas’, ofreció su último show en vivo, rodeado de sus compañeros originales de Black Sabbath. Con 42 mil fanáticos reunidos para el concierto titulado ‘Back to the Beginning’, el adiós fue tan poderoso como emotivo.

A sus 76 años, tras siete cirugías en cinco años (incluyendo una operación de columna en 2023) y problemas de Alzheimer, Ozzy apareció sobre el escenario montado en un trono negro adornado con un murciélago, reflejo perfecto de su estilo que vino desarrollando desde la década de los 70.

Con música tétrica de fondo, el cantante aparecía lentamente, como sacado del mismo infierno, ya frente a su público empezó a escuchar los gritos, las ovaciones y los aplausos, pues sabía que era la última vez que podría interpretar sus temas como solista y con su antigua banda.

Ozzy se presentó primero como solista ante 42 mil personas / Redes Sociales|

“Qué bien está estar en este maldito escenario! ¡Que empiece la locura!”, así era como arrancaba el show que, sin levantarse de su silla, hacía sus ademanes con las manos y saludaba a las cámaras haciendo los cuernos del diablo.

Fueron sonando I Don't Know, Blizzard of Ozz y Crazy Train que, a pesar de la edad, su voz era tan potente como hace más de 40 años. “No tienen idea de cómo me siento. Gracias de corazón”, expresó visiblemente conmovido tras cantar Suicide Solution.

El Villa Park de Birmingham lució repleto para la despedida de Black Sabbath / Redes Sociales|

El regreso y la despedida de Black Sabbath

Pero eso no era todo para los presente que llegaron desde temprano para gozar de otras bandas, ya en la segunda parte y para cerrar la noche con broche de oro, Ozzy se reunió con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, integrantes originales de Black Sabbath, en lo que fue su primera aparición completa desde 2005 y su última.

Tocaron temas como War Pigs, N.I.B., Iron Man y la más esperada por muchos: Paranoid, cerrando una jornada de más de 10 horas de música.

Aunque se retira de los escenarios, Ozzy seguirá grabando música, manteniendo viva una carrera que ya es leyenda. Su despedida deja una huella imborrable en la historia del rock y del metal.

Aunque no se levantó de su asiento, Ozzy no perdió la esencia que lo caracteriza / Redes Sociales|

Set list del adiós

Ozzy Osbourne

1. "I Don't Know"

2. "Mr. Crowley"

3. "Suicide Solution"

4. "Mama I'm Coming Home"

5. "Crazy Train"

Black Sabbath

1. "War Pigs"

2. "N.I.B."

3. "Iron Man"

4. "Paranoid"

Black Sabbath se reunió de nuevo luego de 20 años / Redes Sociales|

