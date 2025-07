Michael Madsen: Así fueron sus papeles más memorables en las películas de Tarantino

El actor Michael Madsen, reconocido por su presencia intimidante y carisma inconfundible en la pantalla grande, murió el pasado 3 de julio de 2025 a los 67 años. Su legado permanecerá vivo en cintas que marcaron una generación, especialmente aquellas bajo la dirección de Quentin Tarantino.

Su impacto en el cine de Tarantino

Mr. Blonde - 'Reservoir Dogs' (1992)

Michael Madsen dejó una huella inolvidable en el cine de los 90 al interpretar a Mr. Blonde (Vic Vega), el despiadado ladrón que protagoniza una de las escenas más impactantes del cine independiente de esa década. La secuencia en la que tortura a un policía al ritmo de “Stuck in the Middle with You” se volvió un ícono de la cultura pop, gracias a una actuación tan contenida como inquietante. Su papel fue clave para definir el estilo provocador y violento que caracterizaría el cine de Quentin Tarantino.

Budd - 'Kill Bill' (2003/2004)

Tarantino volvió a contar con él para interpretar a Budd, el hermano del villano principal. Su actuación le valió nuevos elogios y lo acercó a una nueva generación de espectadores.

Joe Cage - 'Los odiosos ocho' (2015)

Madsen encarnó a un vaquero reservado y enigmático, cuyo silencio ocultaba intenciones peligrosas.

Fue su tercera colaboración con Tarantino, afianzando su lugar como uno de los pilares recurrentes en el universo del director.

