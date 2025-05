¿Cuánto debe durar tu hora de comida? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Parte fundamental del buen rendimiento de muchos trabajadores, es contar con un descanso durante su jornada laboral, por lo que la hora de la comida se ha vuelto sagrada para todos los empleados. Según la Ley Federal del Trabajo ¡Esto debe durar!

El misterio que rodea a la hora de comida en México

Es cierto que, no en todos los trabajos se respeta esta ley, por lo que ha generado las duda de muchos de los trabajadores mexicanos, ¿Cuanto tiempo debe darse?, ¿Debe pagarse esta hora?, ¿Qué pasa si no me permiten ir a comer? La Ley Federal del Trabajo es muy clara con esta situación.

¿La hora de comida debe ser pagada?

Según el Artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, la hora de comida NO se paga, sin embargo el artículo 64 indica que si el trabajador permanece laborando durante ese tiempo, deberá ser remunerado.

En caso de que tu hora de comida no sea respetada, puedes acudir directamente a la procuraduría Federal de la Defensa de Trabajador (Profedet) para recibir orientación personalizada, ya que esto infringe directamente las leyes en pro de los trabajadores mexicanos

¿Cuánto es el tiempo que debo recibir por ley para comer?

De acuerdo con el Artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, todo trabajador goza de mínimo 30 minutos para comer.Este tiempo no deberá formar parte de la jornada laboral. En algunas empresas se permite tomar de 60 a 90 minutos.

