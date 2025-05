Jornada Laboral 40 horas: Estos trabajadores no gozarán del nuevo beneficio

Una de las principales promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum para 2025 es la reducción de la Jornada Laboral de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, aunque la propuesta ha generado gran expectativa entre millones de trabajadores, no todos podrán acceder a este beneficio si la reforma es aprobada.

Hasta el momento, la iniciativa aún no ha sido presentada ante el Congreso de la Unión, a pesar de que la mandataria federal aseguró en diciembre pasado que sería discutida en el transcurso de este año.

¿Qué contempla la reforma?

La propuesta, impulsada principalmente por Morena, plantea modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que la jornada laboral se reduzca de seis a cinco días, manteniendo el mismo esquema de ocho horas diarias y garantizando dos días de descanso por semana.

Los trabajadores dados de alta ante el SAT podrían modificar su esquema / FREEPIK|

Esto beneficiaría directamente a empleados registrados formalmente bajo el régimen laboral mexicano, ya que solo ellos están protegidos por la legislación vigente.

¿Quiénes quedarían fuera?

Trabajadores informales, es decir, quienes no cotizan en el IMSS ni están registrados ante el SAT, no podrán gozar de esta reforma, ya que sus relaciones laborales no están reconocidas por la ley. Por tanto, el gobierno no puede exigir a sus empleadores que reduzcan las jornadas laborales.

Tampoco habrá modificaciones para quienes ya trabajan bajo el esquema de 40 horas semanales con dos días de descanso, pues su jornada ya cumple con el estándar que busca establecer la reforma.

La jornada laboral no aplicaría para aquellos trabajadores informales / FREEPIK|

Actualmente, el principal freno a la propuesta proviene del sector empresarial privado, donde representantes han advertido que una reducción en las horas de trabajo podría derivar en pérdidas económicas al requerirse más personal o ajustes operativos.

Por ahora, la iniciativa permanece en el terreno legislativo. En tanto, especialistas recomiendan a los trabajadores verificar si su empleo se encuentra dentro del sector formal para conocer si podrían verse beneficiados.

Las empresas dice que podrían tener pérdidas económicas / FREEPIK|

