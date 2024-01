¿Cuánto dinero puedo tener en mi tarjeta de débito para evitar problemas con el SAT?

Si de pronto tienes un aumento pequeño o grande de dinero en tu tarjeta de débito, te estarás preguntando si te podrías meter en problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Muchas veces te llega la tanda o te pagan una deuda, ese dinero no lo puedes comprobar, pero decides meterlo a tu cuenta para no estar cargándolo y perderlo.

De inmediato tus ingresos aumentan, pero tranquilo, por esos motivos no te vigilará Hacienda, al menos que le metas cientos de miles de pesos a tu cuenta bancaria y tus ingresos no correspondan a esas cantidades.

¿El SAT me puede investigar por tener mucho dinero?

Lo proporcional en tus ingresos no se debe verse rebasado, porque entonces sí prenderás los focos rojos del SAT.

Pero volviendo al tema de que si tengo dinero de más en la tarjeta de débito, el SAT no te prohibe depositar las cantidades que quieras y tampoco que puede marcar un límite.

Pero el banco al que pertenezcas, ese sí podría reportarte por tener una cantidad que no corresponde a tu salario o movimientos adicionales. Lo mejor es que no te metas en problemas en recibir o depositarte más de lo que no puedas comprobar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DÓNDE ESTÁN LOS MEJORES TAMALES EN LA CDMX? ¡PAGA TU DEUDA DE LA CANDELARIA!