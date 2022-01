Cuauhtémoc Blanco, en polémica tras foto con presuntos narcotraficantes en Morelos

Cuauhtémoc Blanco ha vuelto a ser señalado durante su mandato luego de que una foto con tres presuntos líderes del narco fuera publicada por El Sol de México este martes 4 de enero.

De acuerdo con el medio ya mencionado, en la postal el exfutbolista posa con Irving Eduardo Solano Vera "El Profe", líder del cártel Guerreros Unidos y jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Homero Figueroa Meza "La Tripa", líder del grupo criminal Los Tlahuicas y Raymundo Isidro Castro Santiago "El Ray", líder regional del CJNG en Morelos.

Se tuvo acceso a esta postal luego de que el pasado mes de noviembre, la Secretaría de Marina (Semar) detuviera a Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera "La Jefa", presunta cabecilla del grupo Guerreros Unidos. Su teléfono celular, decomisado, fue examinado hallando esta foto con fecha presunta de inicios de 2019, meses después de que Blanco Bravo fuera electo gobernador.

De los tres criminales, sólo Figueroa Meza se mantiene activo, pues Castro Santiago fue asesinado y Solano Vera se encuentra detenido. Y es que trasciende que La Tripa y su grupo criminal contribuyó en el financiamiento de las campañas del actual Gobernador, por lo que habrían existido facilidades para que se quedara con la plaza.

Ante la circulación de la foto, Cuauhtémoc se limitó a esquivar el tema y asegurar que se trata de un “ataque de narco-políticos”.

"Me he tomado muchísimas fotos y no le voy a preguntar a cada persona: '¿oye, quién eres tú? ¿a qué te dedicas?'", indicó Blanco Bravo al ser cuestionado sobre la postal tras asistir a la toma de protesta del general de brigada, Francisco Toscano Camacho, como comandante de la 24a Zona Militar.

"Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar '¿oye a qué te dedicas'? Ni me acuerdo" El gobernador de Morelos, @cuauhtemocb10, respondió así sobre la foto donde se le ve con líderes del narcotráfico. : @SolDeCuernavaca https://t.co/K8JOZcbzQE pic.twitter.com/kKJMrFR7J0 — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 4, 2022

"¿Ustedes creen que voy a dejar que tres criminales del narcotráfico se metan a mi casa?. No sé (si fue un encuentro fortuito), ni me acuerdo", apuntó el Gobernador de Morelos.

