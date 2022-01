Cuauhtémoc Blanco: Foto con supuestos líderes criminales fue tomada en parroquia en 2018

Cuauhtémoc Blanco entró al ojo del huracán cuando la OEM compartió una fotografía de él con supuestos tres líderes criminales, pero ahora ha salido una nueva versión a través de la Diócesis de Cuernavaca.

Tomás Toral Nájera, vicario de la Diócesis de Cuernavaca, confirmó en conferencia de prensa desde la Catedral de Cuernavaca que la polémica foto de Cuauhtémoc Blanco fue tomada en diciembre de 2018.

Así mismo, Toral aseguró que el padre Juan Alvarado estuvo a cargo de la misa de ese 12 de diciembre de 2018 (poco después de que el exfutbolista se convirtiera en gobernador de Morelos) y asegura que Cuauhtémoc Blanco se encontraba en la parroquia 'La Asunción'.

"Él (refiriéndose al padre Juan) recuerda que en una ocasión en una misa del 12 de diciembre estuvieron ahí presentes, pero él simplemente no sabía, igual que no sabía que personajes había ahí, más que el gobernador que no puedes dejar de ver que es el gobernador", reveló Tomás Toral Nájera.

Con esta declaración, el vicario aseguró que la fotografía no fue tomada dentro de la casa del gobernador de Morelos como se señalaba, y también agregó que la iglesia no tiene ninguna relación con el crimen organizado y que se debe llevar a cabo una investigación para esclarecer la situación.

