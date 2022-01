Cuauhtémoc Blanco acusó de guerra sucia las fotos publicadas con presuntos líderes del narco

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, calificó de guerra sucia en su contra la publicación de una fotografía en donde se le observa al lado de tres presuntos líderes del narcotráfico.

En la imagen publicada por OEM, Blanco posa al lado de Irving Eduardo Solano, 'El Profe', presunto líder de Guerreros Unidos y CJNG; Homero Figueroa Meza, 'La Tripa', integrante de Comando Tlahuica, y Raymundo Castro, 'El Ray', también de CJNG, asesinado en una riña en el penal de Atlacholoaya.

El exfutbolista del América aseguró que se toma fotos con todas las personas que se le acercan y no acostumbra preguntar a qué se dedican al momento de que se le acercan.

"Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar '¿oye a qué te dedicas'? Ni me acuerdo" El gobernador de Morelos, @cuauhtemocb10, respondió así sobre la foto donde se le ve con líderes del narcotráfico. : @SolDeCuernavaca https://t.co/K8JOZcbzQE pic.twitter.com/kKJMrFR7J0 — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 4, 2022

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con ningún delincuente. Voy a seguir trabajando para darle paz al estado y mejor que se preocupen los narcopolíticos que están aquí. Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 por ciento, la gente que me conoce sabe como soy”, aseguró el gobernador.

“En el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quien era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo”, comentó.

