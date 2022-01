Juez desestimó la demanda en contra de Nirvana por su disco 'Nevermind'

Luego de ser demandados por el bebé de la portada de su disco 'Nevermind', el abogado de los exmiembros de la banda Nirvana presentó una petición para que se estimara la demanda impuesta por Spencer Elden.

Dicha solicitud debería tener una respuesta el 20 de enero del presente año; sin embargo, un juez desestimó la demanda debido a que el afectado no respondió a la banda en el lapzo que le pusieron hasta el 30 de diciembre.

Este lunes 3 de enero el juez falló a favor de la banda y suspendió las futuras audiencias; no obstante Spencer Elden y sus abogados tienen hasta el 13 de este mes para volver a demandar a la banda, pues de no hacerlo, el caso será cerrado definitivamente y no podrá tomar acciones legales en contra de Nirvana nunca.

La demanda a la banda fue impuesta por Elden con el argumento de explotación y contenido sexual infantil en noviembre del año anterior, desde entonces los abogados han tratado de llegar a una solución aunque los representantes del civil no le han dado el seguimiento como corresponde.

