Cuerpo del periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez fue encontrado en Tepic, Nayarit

El cuerpo del periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez, colaborador del portal criticado.mx y corresponsal de La Jornada en Nayarit, fue descubierto la mañana del sábado en las inmediaciones del poblado de Huachines, perteneciente a Tepic. Según los primeros reportes, el periodista fue encontrado maniatado, cubierto con bolsas y con un mensaje clavado al cuerpo.

Sánchez Iñiguez se encontraba desaparecido desde la noche del miércoles pasado, tal como denunció su esposa, Cecilia López Aguilar, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. El periodista había viajado a Acaponeta junto a su esposa para visitar a familiares, pero regresó solo a Tepic esa misma noche, ya que tenía asuntos pendientes al día siguiente. Aproximadamente a las 21:00 horas, se comunicó con su esposa para informarle que ya estaba en casa, pero que había ocurrido un corte de luz. A partir de ese momento, no fue posible volver a contactarlo.

Preocupada por su ausencia, Cecilia López solicitó a uno de sus hijos que fuera en búsqueda de su esposo el jueves por la noche, pero no lo encontró en casa. Además, el viernes, personas desconocidas contactaron telefónicamente a una de sus hijas, residente en San Luis Potosí, para transmitirle un mensaje importante sobre su padre, pero en ese momento ella no se encontraba disponible y el emisor optó por no dejar el mensaje.

Debido a que es de interés público la desaparición de tres personas relacionadas con medios de comunicación en Nayarit, la Fiscalía General del Estado emite el siguiente comunicado: pic.twitter.com/ssoIs5CYwz — Fiscalía de Nayarit (@NayaritFiscalia) July 9, 2023

Cecilia López también mencionó que faltaba el equipo de cómputo de su esposo, así como su teléfono celular, sus sandalias y un disco duro. No obstante, encontró los pantalones que Luis Martín llevaba el miércoles, día en que fue visto por última vez, y dentro de ellos se encontraba su cartera, a la cual solo le faltaba la credencial que lo acreditaba como corresponsal.

Las autoridades locales y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodean la muerte de Luis Martín Sánchez Iñiguez. Mientras tanto, diversas organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos han manifestado su condena ante este lamentable suceso y han exigido a las autoridades una pronta y exhaustiva investigación para garantizar la justicia en este caso.

