Culpan a Rusia por caída del vuelo de Azerbaijan Airlines en Navidad

Azerbaiyán pasó este jueves un día de luto nacional por las víctimas del accidente aéreo en el que fallecieron 38 personas y los 29 sobrevivientes resultaron heridos, mientras aumentaban las especulaciones sobre la posible causa del siniestro, que aún se desconoce.

El Embraer 190 de Azerbaijan Airlines se dirigía desde la capital azerbaiyana, Bakú, hacia la ciudad rusa de Grozni, en el Cáucaso Norte, cuando fue desviado por razones que aún no están claras y se estrelló al intentar aterrizar en Aktau, en Kazajistán, después de volar hacia el este a través del mar Caspio.

El avión cayó a unos 3 kilómetros de Aktau. Imágenes tomadas con celulares que circulan en internet parecían mostrar a la aeronave haciendo un descenso pronunciado antes de estrellarse contra el suelo en una bola de fuego. Otras imágenes mostraban parte de su fuselaje sin las alas y el resto del aparato tendido boca abajo en la hierba.

En una conferencia de prensa, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijo que era demasiado pronto para especular sobre las razones del accidente, pero dijo que el clima había obligado al avión a cambiar la ruta planeada.

“La información que me proporcionaron es que el avión cambió su curso entre Bakú y Grozni debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas y se dirigió al aeropuerto de Aktau, donde se estrelló al aterrizar”, afirmó.

La autoridad de aviación civil de Rusia, Rosaviatsia, explicó que la información preliminar indicaba que los pilotos se desviaron a Aktau después de que el impacto de un ave provocara una emergencia a bordo.

De acuerdo con funcionarios kazajos, entre los pasajeros del avión había 42 ciudadanos azerbaiyanos, 16 rusos, seis kazajos y tres kirguís. El Ministerio de Emergencias de Rusia trasladó el jueves a nueve sobrevivientes rusos a Moscú para recibir tratamiento.

