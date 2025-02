Daddy Yankee y Mireddys se divorcian oficialmente después de 30 años juntos

Daddy Yankee y Mireddys González han finalizado su divorcio tras casi 30 años de matrimonio, firmado hoy 18 de febrero en una audiencia virtual. A pesar de la separación, aún existe un conflicto legal sobre el control de dos corporaciones del cantante.

Oficialmente Daddy Yankee y Mireddys se divorciaron. / IG |

Daddy Yankee y Mireddys se divorcian oficialmente

Tras la divulgación oficial de la noticia sobre el divorcio de la pareja, Mireddys compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que parece estar dirigido a la situación que enfrenta. En el mensaje se puede leer:

"Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que HOY SOY".

Tras la separación González mando mensaje que se cree es por el motivo por el que esta pasando. / Captura de pantalla |

La ex pareja formalizaron su divorcio por "ruptura irreparable" mediante documentos presentados por videoconferencia, sin estar presentes. La audiencia se realizó el martes y la orden fue emitida el 31 de enero por la jueza Eva Soto en Carolina, Puerto Rico.

La disputa entre Daddy Yankee y su esposa Mireddys González sobre el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. sigue en curso. Daddy Yankee ha apelado la decisión del juez Anthony Cuevas, quien cerró el caso, argumentando que falta información sobre las empresas. El juez determinó que las hermanas González no debían asistir a las deposiciones, considerando suficiente la carta gerencial presentada. La controversia comenzó cuando las hermanas González transfirieron 100 millones de dólares de cuentas corporativas a cuentas personales sin el consentimiento de Daddy Yankee.

Mensaje de Daddy Yankee tras su divorcio

Horas después de firmar su divorcio, Daddy Yankee compartió un mensaje en redes sociales que generó especulaciones. Acompañó su publicación con un video de su nueva canción "En el desierto", lanzada durante su disputa legal con Mireddys González.

"Esto es un día a la vez, sin perder la fe, lo que no comprendo ahora lo voy a entender después. En Victoria Siempre! ".

El regetonero compartió un mensaje en sus redes socias tras el anuncio de su divorcio. / IG |

