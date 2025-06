¿Daft Punk se presentará en la Ciudad de México? Aquí todos los detalles

El legendario dúo francés será homenajeado en la Ciudad de México con charlas, cine y una experiencia de realidad virtual; conoce fechas, sede y cómo registrarte.

La Ciudad de México se prepara para recibir a uno de los homenajes más esperados por los fans de la música electrónica / FB: Daft Punk|



La Ciudad de México se prepara para recibir a uno de los homenajes más esperados por los fans de la música electrónica: una experiencia inmersiva dedicada a Daft Punk. Este evento gratuito incluirá actividades interactivas, conferencias, proyecciones y tecnología de realidad virtual para explorar el universo visual y sonoro del icónico dúo francés.

¿Cuándo y dónde será la experiencia?



La experiencia inmersiva de Daft Punk se llevará a cabo del 15 al 20 de julio de 2025 en el Cine Centro de Cultura Digital.

El evento contará con un programa diverso de actividades presenciales, abiertas al público con registro previo y cupo limitado.



La actividad es organizada en colaboración con la marca PLEASURES / RS|

Actividades confirmadas

15 de julio

Conferencia "La Música en los tiempos de IA" - 17:00 horas

16 de julio

Conferencia "GAMIFICACIÓN: Los Metaversos y la Tendencia de Moda dentro de los Videojuegos" - 17:00 horas

17 de julio

Proyección de Inrerestella 5555: The Story of the 5ecret 5tar 5ystem - (Ubicación y hora por confirmar)

17 - 20 de julio

Experiencia de realidad virtual - De 12:00 a las 17:30 horas

Será un evento imperdible para fans, curiosos y amantes de la electrónica. / FB: Daft Punk|

¿Cómo registrarse?

La entrada es gratuita, pero se requiere registro previo a través del sitio web oficial del Centro de Cultura Digital (https://centroculturadigital.mx). Se recomienda estar pendiente de sus redes sociales para confirmar horarios exactos y asegurar tu lugar, ya que el cupo será limitado.

