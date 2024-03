Daniel Bisogno no tiene movilidad en el 15% de su cuerpo

A una semana de salir de hospital, Daniel Bisogno reapareció en ‘Ventaneando’ para explicar la evolución de su salud tras permanecer internado por una infección en los pulmones que lo mantenía intubado.

En un enlace desde su casa, el conductor dijo estar mejor pero todavía tiene problemas para recuperar el 100 por ciento de la movilidad de su cuerpo debido a que estuvo 19 días en el hospital, pero ya sólo le falta recuperar el 15 por ciento.

“Ya afortunadamente logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente con un 85 por ciento de movilidad, porque como estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado”, indicó.

Daniel Bisogno toma terapias para recuperar movilidad

El también actor expuso que trata de tomar el mayor número de terapias para moverse como antes de que fuera a parar a un hospital: “Estoy tomando diario, ya nada más llegan y me despiertan con la sobada de pie y vámonos y todo el día me tomo dos o tres, para avanzar rápido”.

Con el humor que lo caracteriza explicó que su pulmón está mucho mejor debido a que la infección está controlada: “Igual la cuestión pulmonar por la infección abarcó hasta el pulmón y a fin de cuentas todo se controló y se superó y ahorita estamos en un muy buen momento ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy y miren que me he hecho no sabe usted cuantos estudios, no hay número, por eso luego dicen que si me ven en el hospital en tal lado, estudio tras estudio para hasta ahorita todo está bien”, declaró.

Daniel Bisogno está bajo el cuidado de su familia

Daniel le comentó a sus compañeros que su familia ha estado al pendiente de él. Además, que espera recuperarse lo antes posible para regresar a trabajar, que es parte de lo que ama en la vida.

“Se quedó mi hermano, su novia, mi hermana, no saben cómo se han portado, ha sido lindo también una muestra de cariño por parte de mi familia. Mi gordita, Michaela, que también viene y toda la cosa”, finalizó.

