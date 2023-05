Darth Vader fue sentenciado durante un juicio que tuvo lugar en Chile

En un hecho sin precedentes, el emblemático villano intergaláctico Darth Vader fue el protagonista de un particular juicio con fines educativos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ubicada a 105 kilómetros de Santiago. Este evento formó parte de las iniciativas desarrolladas en el marco del día de los patrimonios en Chile, que buscaban acercar a la ciudadanía al trabajo de los tribunales.

El enigmático y temido Darth Vader se mostró calmado en el juicio y aparentemente satisfecho por la rebaja de la condena que recibió. Miles de chilenos siguieron atentamente el proceso judicial a través de diversas plataformas dispuestas por el Poder Judicial para conocer los detalles de cómo se "procesaba" al personaje y a suz vez la manera en la que enfrentaba las acusaciones de "crímenes intergalácticos" en su contra.

El delito principal imputado a Vader fue el haber cortado la mano a su hijo Luke Skywalker, hecho que ocurrió en "El imperio contraataca" y se ha convirtió en una de las escenas más icónicas de la saga. Durante los alegatos, el abogado defensor Juan Carlos Manríquez, argumentó que lo que se estaba condenando era la mutilación y no las acciones previas del señor Vader.

: la Justicia dejó en "libertad" a , acusado de "crímenes intergalácticos" El "juicio" se dio en el marco del Día de los Patrimonios: "Quisimos acercar a la ciudadanía para que vea lo que hace una Corte", dijo la presidenta del tribunalpic.twitter.com/mq0zfMC04Z — IP noticias (@_IPNoticias) May 28, 2023

“No pido clemencia ni perdón para el señor Vader, sólo pido nada más y nada menos que justicia. Es un ser humano con derechos, aunque sea sólo en parte, es casi una máquina, pero también es un hombre. Es un padre, señoría”, mencionó el defensor.

Por su parte, los fiscales afirmaron que el padre de Luke y Leia había actuado "con completa maldad" y solicitaron que el acusado fuera congelado a perpetuidad en la cámara de carbonita.

Tras analizar detenidamente el caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso oprtó por el recurso de nulidad presentado por la defensa y decidió rebajar la pena impuesta a Darth Vader. Este fallo fue dictado en presencia de destacados personajes de Star Wars, como Obi Wan Kenobi, Han Solo, Chewbacca y Yoda, quienes dieron su testimonio en el tribunal y participaron en otros eventos preparados por la corte.

"En su fallo, el tribunal de alzada determinó que la pena adecuada para el acusado sería la de permanecer congelado por 30 años en carbonita y estableció una prohibición de acercarse a Luke Skywalker a una distancia mínima de tres planetas durante el mismo período

“Darth Vader fue sentenciado a la inhabilitación absoluta y perpetua para el uso oscuro de la fuerza, y se le prohibió de forma perpetua el uso de la espada láser, emblemática arma de los Jedi y los Sith”, sentenció el escrito.

“Lo que quisimos hacer hoy día es acercar a la ciudadanía la justicia, tan poco comprendida. Para que vean qué se hace en una Corte de Apelaciones, porque la gente conoce mucho de juicios y tribunales, pero no así la función que se desarrolla aquí. En mi carrera judicial sí he tenido criminales terriblemente malos, así que no es novedad la presencia de alguien como Darth Vader”, dijo María del Rosario Lavín, presidenta de la Corte de Apelaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INTELIGENCIA ARTIFICIAL RECREA A ARIEL DE LA SIRENITA PARA EL NUEVO LIVE ACTION DE DISNEY