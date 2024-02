De actor de telenovelas, a cantante en el Metro ¡Te contamos la historia!

Jonathan Islas, quien fuera actor de TVAzteca y Telemundo, canta en el Metro de la Ciudad de México. El ahora cantante fue parte del elencos de telenovelas como 'Sin permiso de tus padres', 'Agua y aceite', 'Enamórate' (que protagonizaron Martha Higareda y Yahir), además de 'Bellas Calamidades' y 'Los herederos del Monte', pero luego de haber estado involucrado en la polémica por violencia con la también actriz Fabiola Campomanes (en 2019), ahora está concentrado en la música y se le puede encontrar con su grupo en estaciones del metro.

“No sé por qué hay gente que hace menos a las personas que toman el metro ??? Y tratan de hacer menos a la gente que le chinga todos los días para llevar la comida a sus hogares, se me hace lo más patético que se burlen de esa gente trabajadora, humilde, respetuosa, servicial y con mas corazón que tanta gente que usa otros transportes, no hablemos mal de las perdonas hay que sumar y no restar. Nunca me dejaré de sentir orgulloso por tocar en el metro. Viva México!!!!!!!”, expresó en sus redes sociales.

Orgulloso de su nueva actividad, el actor y cantante dejó claro que para cantar en el Metro hay que tener valor para cantar en el Transporte Colectivo Metro, además de que dijo, la música es una manera de que los usuarios se relajen dentro del estrés que puede vivir.

“Es algo nuevo, pero hay que tener pantalones para aventarte al público. Por eso hice una gira en varias estaciones del Metro de la Ciudad de México: Tacubaya, Cuatro Caminos, Chabacano, por donde pasa la gente y mi intención era hacerlos cantar y que se desconectaran un poco de su vida cotidiana. Sí me daba miedo que me abuchearan, pero llevo 22 años de carrera y tengo tablas. Para mí no hay imposibles, yo le ching0 hasta que lo logro”, expresó.

