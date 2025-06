De actor de Televisa a cajero en un Oxxo: Así la historia de Daniel Ruenes

En redes sociales se ha vuelto viral el nombre de Daniel Ruenes, un actor y modelo colombiano que, tras participar en programas de Televisa y campañas publicitarias para diversas marcas, actualmente trabaja como cajero en una tienda OXXO.

De acuerdo con una entrevista que concedió a la revista TVNotas, el actor llegó a México en 2021, después de la pandemia, encontrando oportunidades como modelo e incluso participando en algunos programas unitarios de televisión. Sin embargo, su suerte cambió con el tiempo, y ha tenido que ganarse la vida en una tienda de conveniencia.

“Imagínate el golpe tan duro de ganarte 20 mil pesos en un día a recibir un sueldo de 2 mil pesos a la semana”, comentó Daniel Ruenes, quien ha tenido que ingeniárselas para sobrevivir con un ingreso limitado.

“Llevo casi 5 meses trabajando aquí. He aprendido mucho y con el poco dinero que gano, porque esa es la realidad, gano muy poco, he podido sobrevivir y seguir adelante”, agregó.

Después de abrirse camino en el mundo del espectáculo a pesar de sufrir vitíligo —en sus palabras, “pensé que a las personas como yo no las querían dentro de la industria”—, Daniel ha caído en una fuerte depresión ante la falta de oportunidades laborales.

“El mundo de la moda, el fashion, las pasarelas y de entrar a los sets de grabación es de tocar muchas marcas y, a veces, simplemente se va. Las oportunidades no llegan. Te desesperas, porque no pasa nada, y siendo extranjero, pues es más complicado. Fueron muchas cosas para mí y, la verdad, fue gratificante encontrar este empleo en esta tienda, que es mi mano salvadora”, comentó.

Daniel Ruenes sigue perteneciendo a Televisa

Actualmente, Daniel asegura que sigue formando parte de Televisa e, incluso, ha sido seleccionado en un par de castings, aunque los proyectos aún no se han estrenado.

“Hice varias campañas y tuve participaciones en programas unitarios. He hecho colaboraciones con joyerías y otras marcas. Sigo en Televisa, donde hice castings y me quedé en 2 proyectos, pero aún no salen y no pueden verme”, explicó.

¿Quién es Daniel Ruenes?

Daniel Ruenes es un actor y modelo colombiano que ha trabajado en campañas publicitarias para distintas marcas. También ha desfilado para diversos diseñadores y participado en eventos como el Fashion Week México.

Fue embajador de marcas especializadas en el cuidado de la piel y ha actuado en varios capítulos de programas unitarios.

