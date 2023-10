¡De película! Joven descubre que su papá es su seguidor número uno en plataforma adultos

En un giro inesperado y sorprendente, una joven compartió su experiencia en las redes sociales después de descubrir que su padre era su seguidor número uno en su cuenta de contenido para adultos. La noticia rápidamente se volvió viral y generó una gran polémica en todo internet, Tik Tok.

La historia comenzó cuando la joven decidió abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos con el fin de aumentar sus ingresos económicos. Al principio, todo parecía marchar sin problemas, e incluso un hombre comenzó a comprar sus fotos, pagando cantidades considerables por ellas.

La joven compartió su asombro al revelar: 'Hace algunos meses decidí abrir una cuenta de contenido y me llegó un suscriptor. Yo veía que me pagaba mucho, mucho dinero'.

Detalló que por cada foto que compartía, recibía entre mil y mil quinientos euros, lo que equivaldría a 18 mil 827 a 28 mil 241 pesos mexicanos. Esta suma le pareció atractiva en ese momento, ya que estaba experimentando dificultades financieras.

Sin embargo, la situación tomó un giro impactante cuando su misterioso seguidor la citó para una reunión en persona, solicitud que ella aceptó. Cuando llegó el día de la cita, la joven notó que su propio padre también estaba saliendo de casa, aunque no le pareció extraño en ese momento.

La sorpresa llegó cuando llegaron al lugar acordado y vio a su padre esperando a alguien más. Ella comentó: "Le había dicho a mi padre que iba a dar una vuelta yo sola, y él me dijo que iba al centro, pero nunca imaginé que fuera él."

Sintiéndose desconcertada, decidió enviarle un mensaje a su seguidor y cliente de la plataforma para adultos para preguntarle cómo iba vestido. Finalmente, confirmó que se trataba de su padre, lo que la llevó a tomar una decisión inmediata: salir corriendo y evitar cualquier encuentro cara a cara.

"Yo que estaba escasa de dinero y necesitada de efectivo, llegué a quedar con él. Y adivina quién era... Cuando llegué al lugar, me encontré con mi padre. Te lo juro, era mi padre", comentó la joven. "No pude acercarme porque lo vi de lejos y me fui."

La joven señaló que después de ese encuentro, las cosas volvieron a la normalidad. Su padre nunca supo que había quedado para reunirse con ella, ya que ella nunca había revelado su identidad en la plataforma.

