¡De película! Roban millones en joyas al abrir agujero a través de un muro

Un grupo de ladrones abrió un agujero a través de un muro de concreto para ingresar a una joyería de Los Ángeles y llevarse al menos 10 millones de dólares en relojes, pendientes, cadenas de oro y otros artículos, informó la policía.

El robo ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche del pasado domingo en Love Jewels, ubicada en la calle Broadway en el corazón del distrito de joyerías del centro de la ciudad, indicó el agente del Departamento de Policía de Los Ángeles, David Cuellar.

“Se abrieron paso a través de varios niveles de concreto hasta llegar al lugar”, añadió.

Los ladrones abrieron dos cajas fuertes / Redes Sociales|

El robo perfecto en Los Ángeles

Los investigadores revisaban las grabaciones de las cámaras de seguridad en donde se puede ver a los sospechosos mientras ingresan a la joyería por un gran agujero que perforaron desde la propiedad contigua, comentó Cuellar.

Un número desconocido de sospechosos escapó por el mismo lugar por el que había ingresado y se marchó a bordo de una camioneta Chevrolet de modelo reciente, indicó. El robo no fue descubierto hasta que los empleados de la tienda llegaron a trabajar el lunes por la mañana.

Según los primeros cálculos, el botín tiene un valor de 10 millones de dólares, señaló Cuellar, quien aclaró que la cifra podría cambiar. El propietario de la joyería dijo a The Associated Press que las pérdidas ascienden a unos 20 millones de dólares, y que no tenían seguro. No sonaron las alarmas y la transmisión de las cámaras de seguridad de la tienda fue cortada.

Por el mismo agujero escaparon los amantes de lo ajeno / Redes Sociales|

Lamentan robo a joyería

Los trabajadores taparon el martes el agujero en la pared con una placa de metal, repararon otros daños y limpiaron vitrinas volcadas y cajas desechadas. Dos grandes cajas fuertes fueron abiertas por los ladrones.

Clientes y amigos se acercaron para ofrecer sus condolencias, algunos incluso preguntaron para comprar artículos.

El sitio web de Love Jewels vende artículos como una cadena de oro amarillo de 14 quilates por mil 200 dólares, aretes de oro en forma de corazón por 200 dólares y un pendiente de oro en forma de cruz por 550 dólares. Los videos en la página de redes sociales de la tienda muestra vitrinas repletas de anillos, relojes y collares.

Los detectives examinaron la escena en busca de huellas dactilares y ADN, informó la policía.

Los dueños de la tiendan aseguran que no tenían seguro / Redes Sociales|

