DEA ofrece hasta 25 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) actualizó este fin de semana su lista de fugitivos más buscados e incluyó nuevamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien ofrece hasta 25 millones de dólares como recompensa a quien proporcione información que permita su localización y captura.

Esta medida se basa en investigaciones realizadas por el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las cuales señalan a Maduro como presunto líder del Cártel de los Soles, una organización criminal vinculada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y a la corrupción dentro de las instituciones venezolanas.

Esta es la segunda ocasión en la que el gobierno de EE.UU. lanza una recompensa millonaria por su captura. / AP |

“Maduro y su régimen criminal no durarán para siempre, y la tierra de Bolívar volverá a ser democrática y libre”, en referencia a la postura que mantiene el actual gobierno estadounidense sobre la situación en Venezuela.

.@USTreasury OFAC sanctions Cartel de los Soles as a Specially Designated Global Terrorist. Send info leading to the arrest &/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, & Vladimir Padrino López to CartelSolesTips@dea.govhttps://t.co/brb8cU3ZqO pic.twitter.com/xJZaMW0nzh

— DEA HQ (@DEAHQ) July 28, 2025