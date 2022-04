Debanhi Escobar: Papá de la joven confirmó que cadáver encontrado en motel es su hija

El caso de Debanhi Escobar sigue dando de qué hablar y el padre de la joven aseguró que el cadáver que encontró la Fiscalía en una cisterna del motel de Nueva Castilla corresponde al de su hija, asegurando que está muerta.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería y exigía. Y mi hija está muerta. Y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía.

"¿Por qué a la quinta aparece? ¿La sembraron? ¿Cómo llego?" El padre de Debanhi afirma que es mentira la versión que circula sobre que su hija resbaló en la cisterna del Motel Nueva Castilla.

"Repito, en la Fiscalía nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, dijo Mario Escobar, padre de Debanhi.

De hecho, el cuerpo fue encontrado en una cisterna de cuatro metros de profundidad, lo que complicó el trabajo de rescate, y en los primeros informes se llegó a mencionar que se creía que la joven había caído accidentalmente.

ROPA DEL CADÁVER HALLADO EN CISTERNA CORRESPONDE AL DE LA ÚLTIMA FOTO DE DEBANHI

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, aseguró que la ropa y el crucifijo del cadáver que se encontró en la cisterna del motel de Nueva Castilla corresponden con los que se aprecian en la última fotografía de Debanhi Escobar.

"El fiscal nos informó que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, se lo llevaron al Servicio Médico Forense para hacer la necropsia y poder confirmar genéticamente si se trata del cuerpo de Debanhi.

Sin embargo, señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Debanhi", expresó Ricardo Mejía en conferencia de prensa.

Así mismo, Mejía volvió a confirmar que el cuerpo se encontró en una cisterna de cuatro metros de profundidad cerca del lugar en donde se vio por última vez a Debanhi.

"Cerca de una barda, a lado del restaurante, pero por la parte interior, en donde se encuentran las cisternas, donde fue ubicado el cuerpo de una mujer. Señalar que el alertamiento lo dan empleados del propio motel ante los olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar", agregó el subsecretario de Seguridad Pública.

