"Debería dedicarse a ser expresidente": Sheinbaum reacciona a la entrevista de Calderón

Yordi Rosado entrevistó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien defendió decisiones controvertidas de su mandato (2006-2012). La presidenta Claudia Sheinbaum comentó sobre la entrevista en su conferencia matutina de hoy 19 de febrero.

"Anda muy activo Calderón… Ya debería dedicarse a ser expresidente. Llama la atención por qué anda tan activo”, dijo la mandataria.

Asimismo, la mandataria Sheinbaum expresó críticas hacia Calderón por su defensa de la "guerra contra el narco" en el contexto de su estrategia de seguridad.

"Lo más grave que hizo fue declararle la guerra al narco, el expresidente espurio dijo que no se arrepiente de haberlo hecho y que lo volvería a hacer”, afirmó.

Entrevista de Calderón con Yordi Rosado

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México (2006-2012), defendió su administración en una entrevista con Yordi Rosado, donde desmintió acusaciones de ser alcohólico y aseguró que no cometió delitos ni desvió recursos durante su mandato.

“Claro, se hacen muchas mentiras del presidente. Dicen que construí un bar ahí en Los Pinos, méndiga mentira (…) como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres, ni hice mal deliberado a nadie, (dicen) que si alcohólico y la verdad es una gran mentira con la que me han atacado”.

Calderón defendió su enfoque contra el crimen organizado, afirmando que como presidente solo tenía dos opciones: luchar contra los cárteles o permitir su actividad.

“Cuando eres presidente no te puedes hacer pato con una decisión elemental, o enfrentas a la delincuencia o la toleras. Yo tomé la decisión de enfrentar a la delincuencia porque lo que está en juego son las familias mexicanas”, apuntó.

