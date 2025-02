Pasajeros bajan a mujer extranjera de microbús por quejarse de México: “Si no te gusta, lárgate”

En redes sociales se ha hecho viral el caso de una mujer extranjera que fue bajada del transporte público en la Ciudad de México, luego de que se quejara de nuestro país y criticara a las mujeres mexicanas por dejarse intimidar.

El clip dura alrededor de un minuto y aunque no se sabe en qué ruta fue grabado ni cuándo, sí se ha vuelto viral en redes sociales, alcanzando miles de reproducciones e interacciones.

En el video se ve a una mujer rubia con una mochila cargando y de origen español, por su tono de voz, la cual está alegando con el chófer del microbús porque aparentemente le faltan dos pesos de su pasaje y el operador se niega a avanzar hasta que le pague.

“Que no me intimidas, hombre. Yo me voy a quedar por encima, porque tienes que nacer de nuevo para llegarme al talón, tienes que nacer, tío. No me intimidas, a lo mejor una mexicana se va a callar, pero yo no me voy a callar. Ven, pégame”, se escucha decir a la mujer originaria de España.

En una primera instancia los demás pasajeros se quedaron callados, pero después una mujer le respondió y le pidió que se bajara del camión porque “estás diciendo que no te gusta México”.

Tras la negativa de la española, otra mujer que iba a bordo de la unidad de transporte público decidió poner manos a la obra y bajar a la incómoda pasajera mientras le decía “Ya bájale, órale, con sus ching…, y si no te gusta, lárgate de este país, porque nadie te faltó al respeto, cule…”.

Una mujer española fue bajada del camión a empujones luego de que se quejaba porque le cobraron dos pesos de pasaje que le faltaban: "nadie te está ofendiendo, regrésate a tu país", le gritaron pic.twitter.com/AGHMEY2ZNw — adn40 (@adn40) February 19, 2025

El video termina con la española abajo del microbús y pidiendo que le entreguen su bolsa, mientras que los enojados pasajeros esperan que avance nuevamente la unidad.

“Necesitamos más gente como la señora que la bajó”; “Bien hecho, si no le gusta que se largue”; “Fuera todos los extranjeros creídos y altaneros”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

