Que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya expuesto el número telefónico de una de las corresponsales de The New York Times en su conferencia ‘Mañanera’ ya trajo consecuencias para su familia.

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del mandatario, denunció públicamente que su teléfono fue expuesto en redes sociales, lo que considera una venganza por la respuesta de su padre al medio de comunicación estadounidense.

"En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”, declaró.

José Ramón López Beltrán defiende a su padre

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, López Beltrán expuso varios puntos sobre el problema del Presidente con la publicación donde gente cercana a su padre, incluido él, presuntamente recibió dinero del narcotráfico para las campañas electorales.

“Esta situación comenzó con una carta que contenía amenazas y mentiras dirigidas al Presidente de México y a sus hijos. Lo que ocurrió después fue consecuencia de la propia periodista, quien expuso su número de teléfono pensando que el Presidente respondería a sus calumnias llamándola”, dijo.

José Ramón López Beltrán afirma que el teléfono del NYT era público

El hijo del Ejecutivo Federal expuso que el número que mencionó su padre en la conferencia matutina de la periodista del New York Times, Natalie Kitroeff, era público y que se podía encontrar en Internet.

Ante esto, el empresario dijo que no tiene nada que ver con las labores de Andrés Manuel López Obrador y no veía por qué exponer su teléfono y seguridad.

“¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? No cesan de exponer mi privacidad. Nos han acosado en todos los lugares en donde he vivido con mi familia, utilizando drones, cámaras, ‘políticos’ y ‘periodistas’, revelando la ubicación de todas ellas. Incluso han enviado extraños a mi casa con la intención de intimidar”, mencionó.

Por último, López Beltrán aseguró que no es la primera vez que revelan su número privado, a lo que no le molesta, pues no tiene problema en cambiarlo, pero le recuerda a la gente que no es una figura pública para que lo estén acosando.

“No trabajo como periodista ni mucho menos en el sector público. Por lo tanto, deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia HASTA QUE DECIDA LO CONTRARIO”, finalizó.

