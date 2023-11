Denuncian al actor César Bono por supuestas amenazas

El actor César Bono se encuentra inmerso en una disputa legal por la recuperación de una propiedad ubicada en el Estado de México, la cual asegura fue despojada por la inquilina identificada como Jessica L.R.

La situación tomó notoriedad luego de que un video, en el cual el histrión solicitaba ayuda, se viralizara en las redes sociales. Aunque varios programas de espectáculos retomaron la información, fue en el programa "Ventaneando" donde César Bono reveló detalles alarmantes:

Según el reportero Carlos Jiménez, quien mantiene al tanto sobre la noticia en su cuenta de X, Jessica afirma que entre marzo y agosto, César Bono supuestamente la acosó con llamadas y mensajes de voz amenazadores: “Denuncian a César Bono por amenazas, Jessica López acusó al actor en Fiscalia CDMX. Aseguró que, entre marzo y agosto, él le llamó y envió mensajes de voz para amedrentarla”, explicó el reportero.

La denuncia fue presentada ante la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México. Según Jessica López, César Bono le habría enviado mensajes de voz amenazantes. Alega que Bono "la amenazó" con causar daño a sus hijos y con prepararle una 'sorpresita'. Además, señaló que él le dijo: 'Yo soy una persona muy querida en mi país'.

​César Bono revela que recibió amenazas de secuestro

Por su parte, César Bono busca recuperar una propiedad ubicada en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, que adquirió con esfuerzo a lo largo de los años y que está contemplada en su testamento para sus seres queridos.

Además, César Bono compartió que fue amenazado de secuestro durante una audiencia judicial. Explicó que la mujer involucrada en el conflicto legal respecto a la propiedad afirmó que él necesitaba un "levantón"

“Ella dijo, alguna vez dijo que yo necesitaba un levantón, que según tengo entendido en el argot de los delincuentes un levantón es que te secuestren. Ella si me amenazó en un juzgado, dijo: ‘Este necesita un levantón’ como diciendo a ver si no le mando a hacer algo”, señaló.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

Actualmente, ella se encuentra en Colombia, y el actor desea resolver el conflicto legal para asegurar que la propiedad sea un patrimonio para su familia. Sin embargo, su salud y edad le dificultan participar activamente en el litigio.

“No tengo que ir a ningún lado, en primer lugar, por mi edad y luego por el problema cardiovascular que tuve. Al tener problemas de movilidad yo no puedo asistir, esto lo está llevando un abogado. Lo que quiero que se salga de mi casa, que sea un patrimonio para mis hijos, mis nietos y no para esa señora que no es de mi familia”, apuntó.

