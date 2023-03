Depeche Mode: ¿Qué significa Memento Mori, el nombre del nuevo álbum de la banda?

Depeche Mode ha lanzado su decimoquinto álbum de estudio titulado "Memento Mori" a través de Columbia Records. El título del álbum en latín significa "recordatorio de muerte", y se cree que es un homenaje a Andy Fletcher, el miembro fundador y tecladista de la banda que falleció en mayo de 2022.

El álbum consta de 12 canciones que ofrecen un sonido embriagador, evocativo y artístico, que es una mezcla de pop y rock. Las canciones en el álbum incluyen "My Cosmos Is Mine", "Ghosts Again", "Soul With Me", "Before We Drown" y "People Are Good".

La banda ha declarado que aunque el nombre del álbum puede parecer mórbido, también puede ser visto de manera muy positiva, en el sentido de vivir cada día al máximo. A continuación se presenta el tracklist completo del álbum:

1. My Cosmos Is Mine

2. Wagging Tongue

3. Ghosts Again

4. Don’t Say You Love Me

5. My Favourite Stranger

6. Soul With Me

7. Caroline’s Monkey

8. Before We Drown

9. People Are Good

10. Always You

11. Never Let Me Go

12. Speak To Me

Lista de los álbumes de estudio de Depeche Mode:

Speak & Spell (1981)

A Broken Frame (1982)

Construction Time Again (1983)

Some Great Reward (1984)

Black Celebration (1986)

Music for the Masses (1987)

Violator (1990)

Songs of Faith and Devotion (1993)

Ultra (1997)

Exciter (2001)

Playing the Angel (2005)

Sounds of the Universe (2009)

Delta Machine (2013)

Spirit (2017)

Memento Mori (2023)

Además de los álbumes de estudio, Depeche Mode ha lanzado varios álbumes en vivo, recopilatorios y sencillos a lo largo de su carrera.

