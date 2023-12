Descargar hoy la última versión de Wahtsapp Plus V17.57 para enero 2024 del APK

Si quieres tener WhatsApp Plus V17.57, aquí te damos el link directo para que puedas descargar la última versión de enero 2024 del APK.

La aplicación original de WhatsApp se está llenando de funciones para que sus usuarios puedan disfrutar de varias funciones especiales; sin embargo, algunos desean utilizar WhatsApp Plus V17.57, ya que les brinda más herramientas que la app de Meta. ¿Quieres tenerla?

El APK de WhatsApp Plus V17.57 no se queda atrás, actualmente cuenta con una serie de detalles que de repente por ahora no lleguen a la aplicación original (estable). En ella tenemos herramientas como ver a qué hora se conectó un contacto sin ingresar al chat, ver los estados de tus amigos sin que se borren, además de descargar las fotos y videos que desaparecen.

Descargar WhatsApp Plus V17.57: última versión del APK

• Lo primero que debes hacer será una copia de seguridad de tu WhatsApp normal, en caso lo uses.

• Recuerda que actualmente la copia de seguridad ocupa cierta parte de tu Google Drive, por lo que debes reducir su tamaño.

• Una vez que hayas terminado con el backup, solamente usa queda eliminar de raíz WhatsApp normal.

• Ahora continúa en la descarga de instalación del APK de WhatsApp Plus V17.57.

• Para poder descargar la aplicación modificada solo tienes que seguir este enlace.

• Una vez lo tengas en tu celular, dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar apps de terceros.

• Cuando culmines, instala el APK y acepta las condiciones de uso de WhatsApp Plus V17.57.

• Posteriormente, coloca tu número de celular, código de verificación, nombre y foto.

• Terminado esos pasos, ya podrás usar WhatsApp Plus V17.57 con normalidad, chatear con todos tus amigos, etc.

WhatsApp Plus V17.57: Primicia de la última versión del APK

Uno de los cambios serán el "modo fantasma", es un ícono que se parece a ghost del juego Pac-Man. Si le haces clic, no solo podrás ocultar tu última conexión, también dejarás un check en cualquier mensaje que te escriban, evitarás que aparezca "en línea" y "escribiendo".

En esta versión se ha eliminado la herramienta que te permitía ver quien te ha eliminado, pero han colocado la opción 'No Molestar' que consiste en no recibir mensajes sin tener que desconectarte de internet.

Puedes modificar el color completo de la aplicación y accederás a diversos temas que solo tiene WhatsApp Plus.

Pero eso no es todo, en WhatsApp Plus V17.57 también encontrarás la función para evitar que cualquier persona te llame. De esa manera no solo cortarás comunicación con las llamadas fantasmas o spam, sino evitar que tus amigos te hagan llamadas.

¿Para qué sirve WhatsApp Plus?

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue desarrollada principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa y muchas otras mejoras que conocerás a continuación.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalidades que no se encuentran en la versión oficial, como cambiar el color a los chats y a la interfaz, evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble check azul y del audio escuchado. Además, puedes enviar archivos más grandes, y publicar estados más extensos.

