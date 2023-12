Video: Abuelita busca a persona que la atropelló y que no le brindó ayuda

El pasado 11 de diciembre, una abuelita iba caminando por la calle tranquilamente con su bolsa en mano cuando de pronto un automovilista la atropelló por accidente.

En un video en poder de Contra, se puede apreciar cómo doña María Teresa Reyes iba por debajo de la banqueta sin saber lo que le iba a pasar hasta que sintió un golpe por la espalda.

Vive momentos de terror

El conductor, aparentemente, sin darse cuenta iba en reversa al momento de atropellarla y siguió su marcha hasta dejar su auto sobre ella. De inmediatamente la abuelita empieza a gritar de desesperación.

En las imágenes se ve a una persona que se encontraba cerca y que corre hacia el automovilista para avisarle que se detuviera pues había arrollado a la señora.

Desconcertado, detiene su unidad para entender lo que pasaba, luego se baja para revisar su auto, pero lejos de ayudar, emprende la huida mientras doña María queda dolida y tendida sobre la calle.

Piden encontrar al conductor

En otro video, la señora Reyes Galván hizo un llamado a la gente para que la ayuden a buscar al responsable y que page las curaciones, pues los golpes y raspones que sufrió es un gasto médico que no tenía contemplado.

La buena bondad de María Teresa salió a relucir cuando dijo que no quiere meter en problemas al conductor, pues sólo desea que aparezca y le pida una disculpa pública.

“Cuando sentí, llegó ese coche o no sé qué era, llegó y me llevó para adentro del coche. Y yo le decía: ‘desgraciado me voy a morir, desgraciado, sácame’ y no hacía caso”, comentó.

Hasta el momento hay una denuncia ante las autoridades de Nezahualcóyotl, quienes abrieron una carpeta de investigación para dar con el responsable.

