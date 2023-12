El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo Campeche-Cancún del Tren Maya y aseguró que los precios de los boletos no serán muy elevados, incluso, instruyó que estos estuvieran por debajo del costo de un boleto de autobús.

El tabasqueño indicó que su administración tiene previsto presentar paquetes a la población para que puedan adquirir sus boletos del Tren Maya, pues explicó que estos paquetes, probablemente, incluyan algún tipo de combinación de aeropuertos y hoteles.

"Vamos a procurar que no haya costos elevados, ya quedamos con el general Águila que el pasaje en el Tren va a estar siempre, aunque sea poquito porque es bendito, siempre abajo del autobús.

"Se van a ir preparando paquetes, todo esto ya la van a ir haciendo porque ese el tren, son los Aeropuertos y son los hoteles", comentó López Obrador durante la inauguración del Tramo 1 del Tren Maya.

Los escasos kilómetros que separan al Aeropuerto de Cancún con la estación del Tren Maya pueden ser más caros que viajar por alrededor de seis horas y casi 500 kilómetros entre Cancún y Campeche, si se opta por el servicio de uno de los taxis autorizados que ofrece ese complejo aeroportuario.

Un trayecto menor a 10 kilómetros puede costar a un viajero entre 800 y 1,700 pesos si se contrata el servicio de transportación desde algunas de las cuatro terminales de Cancún.

La estación de Cancún del Tren Maya está ubicada sobre la carretera 180 y a unos kilómetros del Aeropuerto Internacional. Hasta el próximo 30 de diciembre funcionará como terminal del Tren Maya, pues el día 31 de diciembre, el presidente López Obrador ha prometido que ampliará la ruta hasta Palenque, Chiapas.

Hasta el momento, no hay otra forma de llegar a la estación del Tren Maya en Cancún que no sea a través de un taxi, pues no hay autobuses que lleven a ese nuevo sistema de transporte.

