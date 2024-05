Deslizamiento de tierra deja más de 2 mil personas enterradas en Papúa Nueva Guinea

Una verdadera tragedia fue lo que sucedió en Papúa Nueva Guinea, país del continente de Oceanía, en donde un deslizamiento de tierra dejó más de 2 mil muertos, según cifras estimadas del gobierno local.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado viernes, cuando producto de las intensas lluvias y el clima húmedo del lugar, colapsó parte del monte Mongalo, arrastrando la aldea Yambali, situada en una colina de la provincia de Enga.

Se estima que este alud cayó sobre unas 150 casas, enterrando vivas a más de 2 mil personas, en una superficie con casi 10 metros de profundidad y una longitud similar a la de cuatro campos de futbol.

"El deslizamiento sepultó a más de 2 mil personas vivas y causó importantes destrozos en edificios, huertos, además de afectar gravemente a la base económica del país", indicó el Centro Nacional de Catástrofes Papú Nueva Guinea en una carta a la ONU.

La lejanía y difícil acceso a la zona, así como las condiciones precarias, falta de maquinaria, de electricidad e incluso hasta enfrentamientos entre grupos tribales ha vuelto complicada la llegada de ayuda, impidiendo los trabajos de rescate, que apenas suman 6 cuerpos obtenidos.

Aunado a ello el temor a nuevos deslizamientos de tierra se ha convertido en prioridad sobre la excavaciones para recuperar cuerpos, por lo que más de mil 250 personas han sido desplazadas, abandonando más de 250 casas.

"No todo el mundo está en la misma casa al mismo tiempo, así que hay padres que no saben dónde están sus hijos, madres que no saben dónde están sus maridos, es un caos", comentó a medios Matthew Hewitt Tapus, un pastor de Puerto Moresby.

